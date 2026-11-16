Tras verificar su buen estado de salud en las instalaciones del Parque Alamey, las autoridades reunieron al joven con sus familiares directos.

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Un niño de 11 años fue rescatado tras extraviarse en el Centro de Monterrey mientras su bisabuela realizaba compras con motivo del Buen Fin.

Fue un comerciante de la zona quien alertó a elementos de la Policía municipal sobre la presencia del menor, al observarlo deambulando solo y sin la compañía de ningún adulto.

Ubicación y relato del menor

El niño se encontraba desorientado en el sector del Mesón Estrella, específicamente entre las calles Juan Méndez y M.M. del Llano. Tras recibir el reporte ciudadano, los oficiales se desplegaron de inmediato para brindarle auxilio.

Al entrevistarse con los uniformados, el menor refirió que previamente había pedido permiso a su bisabuela para ir a comprar un refresco a una tienda cercana; sin embargo, al intentar regresar, ya no logró ubicar por cuenta propia a su familiar entre la multitud.

Resguardo y reencuentro familiar

Los policías realizaron un recorrido para tratar de localizar a la mujer de 73 años en las inmediaciones del mercado, pero al no tener éxito, procedieron a recabar datos de contacto con el propio menor. Con la información proporcionada, la autoridad logró comunicarse vía telefónica con la madre y la bisabuela, quienes ya se encontraban en la colonia Obrerista.

El menor fue trasladado bajo resguardo a las instalaciones de la corporación policial ubicadas en el Parque Alamey. En dicho punto, luego de que un médico de guardia verificó que se encontraba en buen estado de salud, el niño fue entregado sano y salvo a sus familiares.