Rescatan a niño que fue arrastrado por el Río Pesquería

Un menor de 13 años fue rescatado por elementos de Protección Civil, luego de que fue arrastrado por la crecida corriente del Río Pesquería, a la altura del municipio de Escobedo.

El salvamento se realizó en el cruce de las avenidas Zapata y Fidel Velázquez, en la colonia Nuevo Escobedo, del citado municipio, donde se realizaron maniobras para sustraerlo.

Trascendió que el joven se encontraba jugando en charcos de agua, cuando repentinamente cayó el río y fue arrastrado por la corriente. Afortunadamente, fue localizado por vecinos del lugar, quienes pidieron auxilio.

La víctima fue identificada como Justino Pérez Velázquez, a quien se le brindaron los primeros auxilios en la zona; además, presentaba una posible fractura del fémur izquierdo, por lo que fue trasladado a la Clínica 21 del IMSS para su atención.