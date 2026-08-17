Rescatan a niña tras caer 30 metros en San Pedro

La menor, de aproximadamente cuatro años, cayó a un espacio confinado entre dos edificios y fue rescatada con un sistema de cuerdas

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Una niña de aproximadamente cuatro años fue rescatada luego de caer al interior de un espacio confinado entre dos edificios, en el municipio de San Pedro Garza García.

El accidente ocurrió la tarde de este domingo en el cruce de las avenidas Lázaro Cárdenas y Diego Rivera, en la colonia Loma Larga Oriente.

Ante la profundidad del sitio, los elementos de Protección Civil municipal utilizaron un sistema de cuerdas y realizaron un descenso de aproximadamente 30 metros.

Además, fue necesario abrir una pared de uno de los edificios para facilitar el acceso hasta donde se encontraba la menor.

La niña fue localizada en el sótano 7 y posteriormente extraída y llevada hasta planta baja para su valoración.

El padre de la menor fue identificado como Luis, de 32 años.

La menor presentaba diversos golpes en diferentes partes del cuerpo, por lo que fue trasladada a una unidad médica para recibir atención.