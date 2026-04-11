Rescatan a niña secuestrada en Zuazua; escapó y pidió ayuda

El fiscal señaló que ya se inició una carpeta de investigación por estos hechos, en los que una persona adulta habría mantenido retenida a la menor

Una menor de 12 años, reportada como desaparecida, fue localizada con vida en la colonia Misión Santa Elena, en el municipio de General Zuazua, luego de que lograra escapar de la persona que presuntamente la mantenía privada de la libertad.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, el detenido fue identificado como J. Jesús “N”, de 65 años de edad, quien presuntamente mantenía a la adolescente en un domicilio de dicho sector. La víctima cuenta con identidad protegida y tiene 12 años de edad.

Los hechos ocurrieron el 7 de abril de 2026, cuando elementos de Fuerza Civil realizaban un patrullaje en la zona y observaron al imputado sometiendo a la menor frente a un domicilio.

Al percatarse de la presencia policial, la adolescente refirió que fue llevada con engaños al lugar, donde permanecía privada de la libertad y habría sido agredida sexualmente, por lo que los agentes procedieron a su detención y puesta a disposición de la autoridad correspondiente.

Posteriormente, en audiencia celebrada el 10 de abril de 2026, el juez calificó de legal la detención, dictó auto de vinculación a proceso por los delitos de privación ilegal de la libertad, equiparable a la violación. y corrupción de menores, e impuso como medida cautelar la prisión preventiva.

Asimismo, se fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.