Rescatan a mujeres tras quedar atrapadas en elevador en Monterrey

Personal de mantenimiento del lugar, quienes se encargaron de reparar la avería del sistema al reiniciarlo, lo que provocó que las puertas lograran abrirse

Durante la jornada nocturna de este fin de semana, dos mujeres fueron rescatadas tras quedar atrapadas en un elevador ubicado en la estación del Metro Regina en el municipio de Monterrey.

Estos hechos se registraron alrededor de la medianoche, en la estación del Metro ubicada en el cruce de las avenidas Alfonso Reyes y Juan Sánchez.

Protección Civil Nuevo León acudió hasta el lugar para auxiliar a dos mujeres que se encontraban atrapadas dentro del elevador sin poder salir.

Sin embargo, fue personal de mantenimiento del lugar quienes se encargaron de reparar la avería del sistema al reiniciarlo, lo que provocó que las puertas lograran abrirse de nueva cuenta para extraer a las afectadas de entre 20 y 30 años, respectivamente.

Personal de Protección Civil Estatal junto con la Policía de Monterrey revisaron a ambas mujeres, para constatar que no contaban con lesiones ni alguna crisis aparente.