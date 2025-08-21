Rescatan a mujer que cayó al río Pesquería en Apodaca

La mujer refería que no podía salir del lecho del río por lo que los elementos de Protección Civil de Apodaca realizan maniobras con equipo de cuerdas

Aproximadamente a las 05:20 horas de este miércoles 20 de agosto guardias de proximidad de Apodaca escucharon gritos de una femenina provenientes del lecho del Río Pesquería a la altura de Avenida Nueva Las Puentes, entre la Avenida Palmas y Carretera a Laredo en la colonia Valle de las Palmas 5º sector.

Se desconoce cómo fue a dar a ese sitio la femenina de 55 años. La Guardia de Proximidad de Apodaca solicitó apoyo a Protección Civil, por lo que los paramédicos y preventivos realizaron acciones para auxiliar a la mujer.

La mujer refería que no podía salir del lecho del río por lo que los elementos de Protección Civil de Apodaca realizan maniobras con equipo de cuerdas para poder extraer a la femenina del lecho del río. Se logra el rescate con éxito valorando a la femenina quien no presenta lesiones de gravedad, solo leves laceraciones en brazos, codos y rodillas.

En el lugar se presentó un familiar, quien decide llevarla a un hospital privado. La mujer tiene su domicilio en una colonia del municipio de Escobedo.