Rescatan a mujer por vía aérea en el Cerro de las Mitras

Por: Diana Leyva

04 Octubre 2025, 16:01

Fue necesario que los rescatistas utilizaran un helicóptero para trasladar a una persona de 32 años que resultó lesionada durante su recorrido

Personal de Protección Civil Nuevo León rescató a una persona que resultó lesionada en el Cerro de las Mitras, en el municipio de San Pedro.

Después de las 12:00 horas, se reportó que una mujer identificada como Claudia Iztel Sánchez Silva, de 32 años, sufrió un posible esguince en el tobillo izquierdo sobre la ruta de Puerto del Aire.

Rescatistas coordinaron acciones para la extracción de la afectada con apoyo aéreo de un helicóptero para trasladar a la mujer a un lugar seguro.

Después de ser trasladada bajo la técnica de línea larga, cuerpos del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) valoraron a la afectada, quien fue trasladada hacia el Hospital General de Zona 21 del IMSS.

A pesar de que la mujer se encontraba en compañía de una persona, esta no presentaba lesiones, por lo que se negó a recibir atención médica.

