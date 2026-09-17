Rescatan a mujer lesionada en el Cerro de la Silla

El accidente ocurrió cuando la excursionista cayó de su propia altura, por lo que se solicitó el apoyo de los cuerpos de emergencia para atenderla.

Una mujer que sufrió una lesión en el tobillo derecho mientras recorría el camino hacia las antenas del Cerro de la Silla, en Guadalupe, fue auxiliada por elementos de Protección Civil de Nuevo León.

El accidente ocurrió cuando la excursionista cayó de su propia altura, por lo que se solicitó el apoyo de los cuerpos de emergencia para atenderla.

Al llegar al sitio, rescatistas realizaron el ascenso en una unidad ligera todoterreno hasta donde se encontraba la mujer, a quien valoraron y confirmaron una lesión en el tobillo derecho.

Posteriormente, la trasladaron en la unidad hasta la parte baja del cerro, donde decidió continuar por sus propios medios en su vehículo particular.

En el operativo participaron elementos de Protección Civil de Nuevo León, a bordo de la unidad 125, así como personal de Protección Civil de Guadalupe.