Rescatan a mujer lesionada durante la madrugada en La Huasteca

El incidente tuvo lugar en zona de difícil acceso dentro del Parque La Huasteca, lo que requirió la intervención coordinada de distintos cuerpos de emergencia

Una mujer de 35 años fue rescatada durante la madrugada en el Parque La Huasteca, en el municipio de Santa Catarina, luego de sufrir una probable fractura en el tobillo derecho. El operativo fue encabezado por Protección Civil de Nuevo León en coordinación con corporaciones municipales.

El reporte se recibió alrededor de las 00:26 horas en el punto conocido como La Rayita, ubicado en el acceso a un costado de la autopista Monterrey-Saltillo. Las labores de rescate concluyeron a las 02:15 horas, tras asegurar el descenso de la persona lesionada.

¿Dónde ocurrió el rescate en La Huasteca?

El incidente tuvo lugar en una zona de difícil acceso dentro del Parque La Huasteca, lo que requirió la intervención coordinada de distintos cuerpos de emergencia. El área conocida como La Rayita es frecuentada por visitantes, pero presenta condiciones que pueden complicar la movilidad.

Debido a la naturaleza del terreno, los rescatistas utilizaron una camilla tipo skeed para realizar un descenso seguro.

¿Cómo fue el operativo de rescate?

En el lugar trabajaron elementos de Protección Civil de Nuevo León junto con unidades de Protección Civil de Santa Catarina. Tras estabilizar a la lesionada, personal del CRUM efectuó el traslado al hospital ISSSTELEÓN para su atención médica.