Rescatan a mujer extraviada en el Cerro del Topo Chico

De acuerdo con los primeros reportes, uno de sus hijos solicitó apoyo a los números de emergencia tras notar que su madre no había regresado a casa.

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Una mujer de 60 años, identificada como Juana, fue rescatada durante la madrugada de este martes luego de ser reportada como extraviada en el Cerro del Topo Chico, en la zona de la colonia Gloria Mendiola.

De acuerdo con los primeros reportes, uno de sus hijos solicitó apoyo a los números de emergencia tras notar que su madre no había regresado a casa. Indicó además que la última geolocalización del teléfono de la mujer la ubicaba en dicho cerro. Presuntamente, Juana había logrado comunicarse con él minutos antes de que se realizara el reporte.

Elementos de Protección Civil de Monterrey, junto con su División de Drones, iniciaron el operativo de búsqueda alrededor de las 23:30 horas. Apenas 15 minutos después, mediante monitoreo térmico, lograron ubicar a la mujer en una zona media-alta del cerro.

Se solicitó el apoyo de Protección Civil del Estado para reforzar las labores de rescate. Durante el operativo, la mujer se desplazó lo que retrasó su localización, siendo nuevamente visualizada cerca de las 2:00 de la madrugada.

Fue alrededor de las 3:00 horas cuando los rescatistas iniciaron el ascenso para llegar hasta ella, logrando descender juntos aproximadamente a las 4:00 horas.

Paramédicos de Protección Civil municipal valoraron a la mujer tras el rescate, descartando lesiones de consideración.