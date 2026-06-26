Rescatan a mujer extraviada en el Cerro de las Mitras

Una vez estabilizada, se llevó a cabo su traslado a la Base Operativa de Protección Civil Nuevo León, donde ya se encontraba en espera una ambulancia de CRUM

Elementos de Protección Civil Nuevo León llevaron a cabo un rescate de una persona reportada como extraviada en el Cerro de las Mitras, en la zona del Pico Cuauhtémoc, en el Municipio de Monterrey.

Ubican a la mujer mediante sobrevuelo de reconocimiento

En las labores de búsqueda se realizó un sobrevuelo de reconocimiento, logrando ubicar a la persona extraviada, una mujer de 35 años; posteriormente se realizaron las maniobras para establecer contacto con ella y brindarle atención prehospitalaria inicial.

Una vez estabilizada, se llevó a cabo su extracción y traslado a la Base Operativa de Protección Civil Nuevo León, donde ya se encontraba en espera una ambulancia de CRUM, la cual realizó su traslado al Hospital 21 del IMSS, para su atención correspondiente.