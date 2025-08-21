Rescatan a mujer atrapada en el Río Pesquería 

La Guardia de Proximidad de Apodaca rescató a una mujer de 55 años que quedó atrapada en el lecho del Río Pesquería tras gritar pidiendo ayuda

Tras escuchar en la madrugada los gritos de una mujer que provenían del lecho del Río Pesquería, elementos de la Guardia de Proximidad del municipio de Apodaca la rescataron.

Según una tarjeta informativa, al filo de las 5:20 AM, la dama, de 55 años de edad, gritaba que no podía salir del cauce.

Eso sucedió a la altura de la avenida Nueva Las Puentes y la Carretera a Laredo, en la colonia Valle de las Palmas, Quinto Sector.

La femenina vive en Escobedo, y se desconoce cómo fue a dar a ese sitio.

Los elementos de la Guardia de Proximidad solicitaron apoyo a Protección Civil, y juntos la rescataron con éxito, mediante maniobras con equipo de cuerdas.

Por fortuna, no presentó lesiones de gravedad, solamente laceraciones leves en brazos, codos y rodillas.

Un familiar acudió por ella, para trasladarla a un hospital privado.