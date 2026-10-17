Rescatan a mujer arrastrada por la corriente en Allende

Por: Alejandro García 16 Octubre 2026, 15:05 Compartir

Al percatarse de la situación, varios ciudadanos cruzaron la calle para auxiliarla y, tras varios segundos de esfuerzo, lograron ponerla a salvo

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Una mujer estuvo en riesgo de ser arrastrada por la corriente durante las intensas lluvias y fuertes vientos registrados en Allende, hasta que varias personas que pasaban por el lugar intervinieron para ponerla a salvo. El momento ocurrió en una de las principales calles del municipio, donde la mujer se aferraba a una sombrilla mientras luchaba por mantenerse en pie ante las condiciones del clima. Al percatarse de la situación, varios ciudadanos cruzaron la calle para auxiliarla y, tras varios segundos de esfuerzo, lograron ponerla a salvo y evitar que fuera arrastrada por la corriente. El incidente refleja los riesgos que pueden presentarse durante las lluvias intensas, cuando las corrientes de agua y las fuertes ráfagas de viento pueden poner en peligro a los peatones.