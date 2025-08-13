Rescatan a mujer amenazada por su ex pareja armado en Guadalupe

E hombre comenzó a gritar para que la mujer saliera, mientras la amenazaba con agredirla a ella y a su actual pareja si los veía juntos.

Elementos de la Policía de Guadalupe lograron rescatar a una mujer que permanecía encerrada en su lugar de trabajo, luego de que su ex pareja llegara armado y la amenazara de muerte, exigiéndole que regresara con él.

El incidente se registró la tarde del lunes en el exterior de una farmacia ubicada sobre la avenida Benito Juárez y la calle Zertuche, en la colonia Zertuche. La víctima, de 49 años, llamó al 911 para denunciar que su ex novio, armado con un cuchillo y presuntamente con un arma de fuego, la había acorralado y le advirtió por teléfono: “te dije que te iba a matar”, anunciando que iría para agredirla.

De acuerdo con el reporte, el hombre, identificado como Mario, de 55 años, llegó hasta el negocio y comenzó a gritar para que la mujer saliera, mientras la amenazaba con agredirla a ella y a su actual pareja si los veía juntos.

Ante el riesgo de que cumpliera sus amenazas, agentes municipales rodearon al presunto agresor y, mediante técnicas de control, neutralizaron cualquier intento de ataque antes de someterlo.

Durante la inspección precautoria, los oficiales aseguraron un cuchillo que llevaba en la cintura, descartando que portara un arma de fuego.

El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público por el delito de amenazas, mientras que la víctima recibió atención y acompañamiento por parte de las autoridades.