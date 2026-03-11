Rescatan a mono araña en cautiverio de vivienda de Escobedo

Una mujer que se encontraba en el lugar, confirmó que tenía bajo su resguardo al mono araña, por lo que se procedió a asegurar al ejemplar

Un mono araña que se encontraba en cautiverio dentro de una vivienda fue rescatado por autoridades municipales en la colonia Villas del Parque, en el municipio de Escobedo.

El aseguramiento se realizó luego de que, a través de redes sociales, se recibiera un reporte anónimo en el que se alertaba sobre la presencia del ejemplar de fauna silvestre dentro de un domicilio del sector.

Tras la denuncia, personal de la Dirección de Protección y Bienestar Animal acudió al sitio señalado para realizar una inspección y logró ubicar la vivienda donde presuntamente se mantenía al animal.

Al entrevistarse con una mujer que se encontraba en el lugar, ésta confirmó que tenía bajo su resguardo al mono araña, por lo que se procedió a realizar las acciones correspondientes para garantizar su seguridad.

Durante el operativo también participaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y personal de la Secretaría de Medio Ambiente municipal, quienes brindaron apoyo para asegurar al ejemplar y evitar que resultara lastimado durante su resguardo.

Una vez asegurado, el animal fue trasladado ante la Fiscalía General de la República, donde se inició la carpeta de investigación correspondiente por la posible posesión ilegal de fauna silvestre protegida.

Posteriormente, el mono araña fue entregado a las autoridades federales competentes para su resguardo y atención.

Las autoridades recordaron que esta especie forma parte de la fauna silvestre protegida en México, por lo que su captura, venta o tenencia sin autorización es ilegal, además de que el cautiverio les provoca sufrimiento y afecta gravemente a la biodiversidad.

Asimismo, se exhortó a la ciudadanía a reportar de manera anónima cualquier caso de venta o cautiverio de fauna silvestre al número 81 19 43 05 92.