Rescatan a menor por presunto maltrato de abuela en Pesquería

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Pesquería atendieron un reporte por presunto maltrato a un menor en la colonia Valle de Santa María, sector Florencia, luego de que un niño de 9 años solicitó ayuda y señaló posibles agresiones en su entorno familiar.

De acuerdo con el informe oficial, la intervención inició cuando un hombre que se identificó como taxista acudió a la delegación de Valle de Santa María para alertar a las autoridades sobre la situación del menor.

¿Cómo se originó el reporte de maltrato?

El reporte se generó en la Delegación de Valle de Santa María, ubicada en el cruce de Avenida San Fernando y Galeno. El conductor indicó que el menor abordó su unidad sobre Avenida San Fernando y le pidió apoyo.

Según el señalamiento, el niño manifestó que era víctima de maltrato por parte de su abuela paterna y que presuntamente era golpeado con distintos objetos. Tras recibir el aviso, el personal activó los protocolos de atención a niñas, niños y adolescentes.

Aplican protocolos de protección a la niñez

Las autoridades observaron que el menor portaba una mochila con ropa, por lo que se procedió conforme a los lineamientos de protección infantil. Posteriormente fue trasladado a las instalaciones del C4 municipal para resguardar su integridad.

De forma inmediata se solicitó la intervención del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), con el objetivo de dar seguimiento institucional al caso.

Trasladan al menor a instalaciones de SIPINNA

Más tarde arribó la unidad correspondiente para realizar el traslado del menor al Centro de Pesquería, donde se ubican las oficinas de SIPINNA. En ese sitio se desarrollan las diligencias administrativas y de valoración para determinar las acciones procedentes.

El procedimiento contempla revisión de condiciones, entrevistas y medidas de protección, conforme a la normativa vigente en materia de derechos de la niñez.

Autoridad municipal fija postura sobre la atención

La Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Pesquería informó que mantiene coordinación con las instancias competentes para la atención de reportes relacionados con posibles riesgos a menores de edad.

La Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Pesquería refrenda su compromiso de proteger los derechos de la niñez, actuar conforme a la ley y coordinar esfuerzos con las instancias correspondientes para la atención oportuna de este tipo de reportes.

El caso quedó a disposición de las áreas especializadas para su seguimiento.