Rescatan a mapache que quedó atrapado en un supermercado

Elementos de Protección Civil Nuevo León acudieron al sitio en la avenida Insurgentes en la colonia Colinas de San Jerónimo en Monterrey

Una visita inesperada sorprendió a clientes de un supermercado luego del avistamiento de un mapache en el techo del lugar.

Tras el reporte, elementos de Protección Civil Nuevo León acudieron al sitio en la avenida Insurgentes en la colonia Colinas de San Jerónimo en Monterrey.

Al arribar al lugar, se informó la presencia de dos mapaches en el techo y una de las oficinas del lugar; con las medidas correspondientes, se logró capturar a ambos.

Los dos fueron transportados por los elementos a un lugar donde serán valorados por las autoridades competentes, descartando alguna lesión, para posteriormente ser liberados en su hábitat natural.