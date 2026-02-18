Rescatan a mapache oculto en una regadera en Monterrey

El operativo se activó tras el reporte de los habitantes de la vivienda, quienes se sorprendieron al encontrar al mamífero refugiado en el cuarto de baño.

En una inusual intervención, elementos de la Guardia Forestal, en coordinación con Protección Civil del Estado, a través de la División Ambiental, lograron el rescate exitoso de un mapache que se encontraba atrapado en el área de regaderas de un domicilio particular en Monterrey.

Aplican protocolo para manejo de fauna silvestre

Los brigadistas aplicaron protocolos de manejo de fauna silvestre para asegurar al ejemplar, priorizando en todo momento su bienestar físico y garantizando la seguridad de la familia afectada.

“El ejemplar fue resguardado con éxito, priorizando su bienestar y la seguridad de los habitantes. Posteriormente el ejemplar fue liberado en su hábitat natural para la reintegración al ecosistema”, informó la Guardia Forestal Nuevo León.

Esta acción aseguró su reintegración al ecosistema y evita que el animal regrese a zonas habitacionales donde podría correr riesgos.

¿Por qué la fauna silvestre entra a los hogares?

Las autoridades recordaron que el avistamiento de fauna silvestre en áreas urbanas se ha vuelto más común debido a la búsqueda de dos factores clave:

Alimento: Restos de comida o alimento para mascotas dejado al aire libre.

Refugio: Espacios oscuros, frescos o protegidos que confunden con madrigueras.

“Recordamos a la ciudadanía que la presencia de fauna silvestre en zonas urbanas suele estar relacionada con el acceso a alimento y refugio. Evita dejar basura expuesta y reporta cualquier situación a las autoridades correspondientes”.

Para cualquier reporte o apoyo en el manejo de fauna silvestre, la Guardia Forestal puso a disposición la siguiente línea directa: 81 1608 7514.