Rescatan a jóvenes que terminaron perdidas en el cerro

Fue luego de ocho horas de trabajos que las dos mujeres, quienes no fueron identificadas, lograron llegar a la parte baja a salvo

Elementos de Protección Civil fueron movilizados luego del reporte de dos jóvenes extraviadas en la montaña en el municipio de San Pedro.

Según autoridades ambas chicas se encontraban realizando una caminata en ascenso al mirador UDEM cuando en un punto del camino perdieron la vereda quedando perdidas, haciendo el reporte a las autoridades.

Ante esto los cuerpos de emergencia acudieron a la zona logrando contactar con las jóvenes, descartando contarán con lesiones.

Fue luego de ocho horas de trabajos que las dos mujeres, quienes no fueron identificadas, lograron llegar a la parte baja a salvo.