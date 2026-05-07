Rescatan a jóvenes en lo alto del cerro de Las Mitras

Al ser ubicados las dos personas, los elementos de esta corporación les brindaron apoyo y descartaron que presentaran lesiones.

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Luego de 10 horas, elementos de Protección Civil rescató vía aérea a dos jóvenes varados en lo alto del cerro de Las Mitras.

Las maniobras para ubicar a estas dos jóvenes iniciaron alrededor de las 23 :30 horas del martes.

Minutos después de que la corporación de auxilio recibió el reporte sobre la situación de estos dos jóvenes identificados como Daniel Isaac, de 21 años e Itzayana Estrada, de la misma edad.

Se estableció que se encontraban varados a la altura del paraje conocido como Paso de Bicicletas.

Debido a lo difícil del terreno, los rescatistas tardaron varias horas para llegar hasta donde se encontraban.

Al ser ubicados, los elementos de esta corporación les brindaron apoyo y descartaron que presentaran lesiones.

Sin embargo, por lo difícil del terreno, se decidió esperar a que amaneciera para poder utilizar el helicóptero de Protección Civil.

La aeronave aterrizó en las instalaciones de un deportivo localizado en las calles de Héctor y Paseo de las Olimpiadas en el segundo sector de la colonia Cumbres.

Luego de sobrevolar por varios minutos, para revisar la zona del rescate, un elemento de esta corporación fue sujetado al arnés y llevado hasta las suturas de la montaña.

Posteriormente uno a uno, los jóvenes fueron llevados hasta el campamento instalado en el deportivo.

En este lugar los esperaba una ambulancia cuyos socorristas revisaron a los jóvenes y descartaron lesiones visibles.