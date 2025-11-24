Rescatan a joven tras perder su rumbo en Cerro de las Mitras

Elementos estatales y municipales acudieron hasta las inmediaciones de este paraje para rescatar a un hombre que se extravío durante la tarde-noche

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Luego de cuatro horas de búsqueda, Personal de Protección Civil Nuevo León rescató a un joven que se reportó extraviado en las inmediaciones del Cerro de las Mitras durante la noche de este sábado en Monterrey.

Este reporte fue recibido alrededor de las 20:03 horas cuando personal de la corporación estatal y municipal acudieron hasta el punto para localizar al afectado.

Tras una búsqueda de manera conjunta, lograron dar con el paradero de Orlando Pérez Guevara, de 28 años. Al llegar con el resto de los elementos, el joven relató que se encontraba descendiendo por este lugar cuando, en un momento dado, perdió su camino.

El propio afectado refirió que las condiciones climatológicas complicaron la visibilidad y su orientación, lo que lo dejó sin posibilidad de continuar el trayecto con seguridad.

Tras realizar recorridos por las rutas habituales y zonas donde se reportan con mayor frecuencia extravíos, los rescatistas lograron localizar al joven y lo condujeron hacia un punto seguro.

El operativo concluyó a las 23:51 horas, marcando así el cierre de un rescate exitoso que, según la corporación estatal, se desarrolló sin incidentes adicionales.

Luego de realizarle una revisión médica, lograron salvaguardar a este joven. Además, instaron a las personas a realizar este tipo de excursiones en horas en las que se tenga luz del día.

- Con información Víctor Amaro -