Rescatan a joven tras descarga eléctrica en San Pedro

El trabajador se encontraba consciente al momento del auxilio, aunque presentaba quemaduras de primer y segundo grado en ambos brazos

Un hombre de 22 años fue rescatado tras sufrir una descarga eléctrica mientras realizaba la instalación de un transformador en el municipio de San Pedro.

El incidente ocurrió en el cruce de la calle Independencia y Juárez, en el casco urbano, donde el trabajador se encontraba en la azotea llevando a cabo las labores cuando, al hacer contacto con una parte metálica, recibió la descarga.

De acuerdo con los primeros reportes, el joven contaba con equipo de seguridad, incluidos guantes; sin embargo, la descarga se produjo a la altura de las muñecas, una zona que quedó expuesta al momento del contacto.

Elementos de Protección Civil de San Pedro acudieron al sitio y realizaron el rescate utilizando equipo especializado de extracción y rescate urbano, logrando descender al afectado desde la parte alta del inmueble.

El trabajador se encontraba consciente al momento del auxilio, aunque presentaba quemaduras de primer y segundo grado en ambos brazos. A pesar de las lesiones, se informó que no eran de gravedad.

Tras ser estabilizado, el hombre fue trasladado a un hospital para su valoración médica.

Autoridades destacaron que, a simple vista, se cumplían con las medidas de seguridad; sin embargo, el accidente se originó por el contacto directo con una zona metálica durante la instalación del equipo.