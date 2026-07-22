Rescatan a joven lesionada en el Cerro de la Silla

Una vez en la parte baja, fue subida a la ambulancia y la mujer trasladada al Hospital Metropolitano para su mayor valoración.

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Elementos de protección civil se movilizaron luego del reporte de un rescate de montaña en el Cerro de la Silla, en el Municipio de Guadalupe.

Al lugar también arribaron los elementos de Protección Civil Municipal, quienes hicieron contacto con un hombre que acompañaba a la joven lesionada, que se encontraba en la parte de arriba del cerro con lesiones en cráneo y dentadura.

Rápidamente se realizó ascenso con un vehículo todo terreno a la parte media del cerro, con un paramédico del CRUM y un elemento de protección civil municipal, quienes les brindaron la atención médica, para realizar el descenso.

Una vez en la parte baja, fue subida a la ambulancia y trasladada al Hospital Metropolitano para su mayor valoración.

La joven fue identificada como Esmeralda Anahí Cruz Cobos, de 18 años, quien presentó una probable fractura en cráneo y despostillamiento de dientes.