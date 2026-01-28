Rescatan a joven lesionada en el Cerro Agujerado, en Juárez

Una joven de 23 años fue rescatada durante la noche y madrugada de este domingo tras sufrir una caída mientras realizaba actividades en el Cerro Agujerado, en el municipio de Juárez, Nuevo León, lo que movilizó a corporaciones de auxilio en un operativo que se prolongó por varias horas.
El reporte fue recibido alrededor de las 18:38 horas, cuando se alertó sobre una femenina con una lesión en una de sus extremidades inferiores en un paraje conocido como La Ventana, dentro del citado cerro. De acuerdo con la información preliminar, la joven habría caído de su propia altura en una zona de difícil acceso.
Debido a las condiciones del terreno, los rescatistas iniciaron el ascenso utilizando equipo especializado de cuerdas, lo que permitió avanzar de manera segura hasta el punto donde se encontraba la lesionada. Tras localizarla, fue inmovilizada y empaquetada en una camilla tipo sked para comenzar el descenso controlado.
Las maniobras de rescate se extendieron por aproximadamente cinco horas, hasta lograr bajar a la joven a la parte baja del cerro, concluyendo el operativo alrededor de las 02:30 horas de este lunes. Posteriormente, fue trasladada en ambulancia a la Clínica 21 del IMSS para su valoración y atención médica.
La persona lesionada fue identificada como Salma Sinaloa Flores Vega, de 23 años de edad. En las labores participaron elementos de Protección Civil de Nuevo León, Protección Civil del municipio de Juárez y policías municipales, quienes brindaron apoyo durante todo el operativo.