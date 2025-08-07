Rescatan a joven de intento de abuso en su domicilio en Guadalupe

Los hechos ocurrieron cuando la víctima se encontraba sola en su casa y fue sorprendida por un sujeto que forzó la puerta de entrada.

Una mujer de 22 años fue rescatada por elementos de la Policía de Guadalupe, luego de que un hombre se introdujera a su domicilio en la colonia Santa Cruz con la intención de acosarla y amenazarla con agredirla sexualmente.

De acuerdo con la información proporcionada por la Secretaría de Seguridad Pública municipal, los hechos ocurrieron la tarde del lunes 5 de agosto, cuando la víctima se encontraba sola en su casa y fue sorprendida por un sujeto que forzó la puerta de entrada.

La joven, al percatarse de la intrusión, reconoció al agresor como Antonio, de 32 años, ex pareja sentimental de su madre. Relató que al verlo, intentó cerrar la puerta con llave y llamó de inmediato al 911, mientras el hombre la amenazaba con abusar de ella y quitarle la vida si no salía de la habitación.

Minutos después, una patrulla acudió al lugar y, al escuchar la sirena, la joven logró abrir la puerta principal para huir y pedir auxilio. Con autorización de la víctima, los oficiales ingresaron al domicilio y lograron rodear y detener al presunto agresor, quien aún se encontraba dentro de la vivienda.

El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público por los delitos de allanamiento de morada y amenazas.