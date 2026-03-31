Rescatan a joven atrapado en el Pico Sur del Cerro de la Silla

Protección Civil de Nuevo León realizó una maniobra aérea para salvar al joven atrapado, el cual solo presentó agotamiento severo

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En una operación de alta precisión que requirió el despliegue del helicóptero "Ares", elementos de Protección Civil de Nuevo León lograron el rescate de un senderista de 18 años que se encontraba atrapado en una zona escarpada del Cerro de la Silla.

El reporte de emergencia se activó a las 13:50 horas, alertando sobre un masculino imposibilitado para ascender o descender por sus propios medios en una de las paredes de montaña más riesgosas del Pico Sur.

Maniobra con 'línea larga'

Debido a las condiciones extremas del terreno y la presencia de viento, los rescatistas descartaron un aterrizaje y optaron por una táctica operacional de extracción mediante línea larga.

Tras un sobrevuelo de reconocimiento, el personal especializado realizó la maniobra aérea para enganchar al joven y trasladarlo a una zona segura.

La operación concluyó de manera exitosa a las 16:00 horas, cuando el helicóptero aterrizó para entregar al senderista a los cuerpos de auxilio.

Personal del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) realizó la valoración médica del joven en el sitio.

Los paramédicos confirmaron que el rescatado no presentaba lesiones, registrando únicamente un cuadro de agotamiento físico severo.

Tras recuperarse brevemente, el senderista pudo retirarse por sus propios medios.

Los cuerpos de auxilio participantes fueron el helicóptero ARES de Protección Civil Nuevo León, Unidad U.05 de Protección Civil del Estado y personal del CRUM.