Rescatan a joven arquitecto plagiado en Montemorelos

El operativo de liberación ocurrió en la Carretera Libre a Saltillo, a la altura del kilómetro 61, la víctima se encontraba con vida y en buen estado de salud

Tu navegador no soporta el elemento de video.

El joven arquitecto que fue plagiado el pasado martes en una secundaria de Montemorelos fue rescatado en un predio en Santa Catarina.

El hallazgo y operativo de liberación ocurrió sobre la Carretera Libre a Saltillo, a la altura del kilómetro 61.

La Fiscalía General de Justicia informó que la víctima se encontraba con vida y en buen estado de salud.

Fueron agentes antisecuestros los que irrumpieron en el terreno para rescatarlo.

Imágenes compartidas por la autoridad muestran como el joven estaba al interior de un automóvil blanco, en la entrada de un comedero.

Luis René de 24 años de edad, como fue identificada la víctima, fue privado de la libertad en el estacionamiento de una escuela.

De acuerdo con el parte oficial, delincuentes arribaron en un vehículo minutos después de las 11:00 de la mañana del pasado 20 de agosto.

Uno de los sospechosos lo tomó violentamente del cuello para obligarlo a abordar la unidad.

El joven es originario de Sonora, pero radicaba en Monterrey para estudiar arquitectura en el Tec, de donde se graduó en julio.

René se encontraba en la secundaria porque fue contratado para la construcción y rehabilitación de canchas y salones.

Tras el operativo de rescate no se informó sobre personas detenidas.