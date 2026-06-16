Rescatan a hombre y niños atrapados por la corriente en Cadereyta

Elementos de Protección Civil de Nuevo León realizaron las maniobras de rescate y lograron poner a salvo a los tres ocupantes

Un hombre y dos niños fueron rescatados luego de quedar atrapados en medio de una fuerte corriente cuando intentaban cruzar un vado que conecta las colonias Palmanova y Villa de Palmanova, en los límites de Cadereyta Jiménez y Juárez.

El incidente ocurrió cuando el conductor de una camioneta intentó atravesar el paso, pero el nivel del agua aumentó repentinamente debido a las lluvias registradas durante las últimas horas en el área metropolitana, dejando la unidad completamente varada.

Dentro del vehículo permanecían un hombre y dos menores de edad, quienes no podían salir debido a la fuerza de la corriente, lo que generó una rápida movilización de cuerpos de auxilio.

Elementos de Protección Civil de Nuevo León realizaron las maniobras de rescate y lograron poner a salvo a los tres ocupantes sin que se reportaran personas lesionadas.

La camioneta quedó atrapada en el vado, mientras que personal de Protección Civil de Cadereyta permaneció en la zona brindando apoyo y vigilancia.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para evitar cruzar ríos, vados o corrientes intensas durante las lluvias, ya que el nivel del agua puede elevarse rápidamente y representar un grave riesgo.