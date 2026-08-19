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Rescatan a hombre tras caer tres metros a un canalón en Monterrey

Por: David Cázares

18 Agosto 2026, 14:53

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Un hombre fue rescatado tras caer de una altura de tres metros hasta el interior de un canalón en la colonia Altamira, en Monterrey.

Rescatan a hombre tras caer tres metros a un canalón en Monterrey
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Un hombre fue rescatado tras caer de una altura de tres metros hasta el interior de un canalón en la colonia Altamira, en Monterrey.

Protección Civil municipal y del Estado tuvieron que activar un operativo de extracción mediante un sistema de cuerdas, pues la víctima presentaba múltiples golpes y probables fracturas.

Fue atendido por elementos de la Cruz Roja, quienes lo trasladaron de emergencia a un hospital.

Trascendió que durante la noche del lunes se encontraba alcoholizado deambulando la zona, y que por la mañana fue encontrado por los vecinos en el cuerpo de agua.

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