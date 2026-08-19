Rescatan a hombre tras caer tres metros a un canalón en Monterrey

Un hombre fue rescatado tras caer de una altura de tres metros hasta el interior de un canalón en la colonia Altamira, en Monterrey.
Protección Civil municipal y del Estado tuvieron que activar un operativo de extracción mediante un sistema de cuerdas, pues la víctima presentaba múltiples golpes y probables fracturas.
Fue atendido por elementos de la Cruz Roja, quienes lo trasladaron de emergencia a un hospital.
Trascendió que durante la noche del lunes se encontraba alcoholizado deambulando la zona, y que por la mañana fue encontrado por los vecinos en el cuerpo de agua.