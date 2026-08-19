Rescatan a hombre tras caer tres metros a un canalón en Monterrey

Un hombre fue rescatado tras caer de una altura de tres metros hasta el interior de un canalón en la colonia Altamira, en Monterrey.

Un hombre fue rescatado tras caer de una altura de tres metros hasta el interior de un canalón en la colonia Altamira, en Monterrey.

Protección Civil municipal y del Estado tuvieron que activar un operativo de extracción mediante un sistema de cuerdas, pues la víctima presentaba múltiples golpes y probables fracturas.

Fue atendido por elementos de la Cruz Roja, quienes lo trasladaron de emergencia a un hospital.

Trascendió que durante la noche del lunes se encontraba alcoholizado deambulando la zona, y que por la mañana fue encontrado por los vecinos en el cuerpo de agua.