Rescatan a hombre tras caer a tumba en panteón de Monterrey

Elementos de rescate descendieron con un sistema de cuerdas para extraer a un adulto herido en un cementerio de la capital del estado.

Un hombre de 57 años resultó lesionado luego de caer al interior de una tumba de aproximadamente seis metros de profundidad, en el Panteón Dolores, en Monterrey.

El accidente fue reportado en un panteón ubicado en el cruce de las calles 20 de Noviembre y Aramberri.

Al lugar acudieron elementos de Protección Civil de Nuevo León y Monterrey, quienes realizaron maniobras con un sistema de cuerdas para descender hasta donde se encontraba el hombre y rescatarlo.

Tras ser extraído, el lesionado fue valorado y se le detectó una herida de cuatro centímetros en la región temporal del cráneo.

Posteriormente, fue trasladado a un hospital de la localidad para recibir atención médica.