Rescatan a hombre tras caer 50 metros en el Cerro de las Mitras

Socorristas inmovilizaron al paciente en una zona de difícil acceso antes de su traslado en ambulancia al centro médico.

Un hombre de 28 años fue rescatado en helicóptero luego de caer aproximadamente 50 metros mientras se encontraba en el Cerro de las Mitras, en Monterrey.

El accidente fue reportado en una zona semiescalonada conocida como “Las Cadenas”, en dirección al Pico Perico.

Elementos de Protección Civil de Nuevo León se movilizaron al sitio con apoyo del helicóptero Fénix, del Gobierno del Estado, debido a las complicaciones del terreno.

Los rescatistas descendieron hasta donde se encontraba el lesionado, quien presentaba posibles fracturas en las costillas y la cadera, además de pérdida de piezas dentales.

Tras inmovilizarlo y llevarlo a una zona segura, los elementos realizaron la extracción aérea para trasladarlo a la helibase de Protección Civil de Nuevo León.

En el lugar ya lo esperaba una ambulancia del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), cuyos paramédicos lo llevaron al Hospital Muguerza para recibir atención médica.