Rescatan a hombre secuestrado en General Terán; hay 4 detenidos

El operativo permitió la liberación de la víctima, la captura de cuatro presuntos integrantes de la banda delictiva y el abatimiento de uno de los sospechosos

Tras permanecer siete días privado de la libertad, un hombre fue rescatado durante un operativo realizado por la Fiscalía Especializada en Antisecuestros y elementos de la Policía Ministerial en el municipio de General Terán.

De acuerdo con el fiscal general del estado, Javier Flores Saldívar, los presuntos secuestradores exigían a los familiares de la víctima un rescate de hasta cuatro millones de pesos para liberarlo.

El operativo, efectuado el pasado sábado, permitió la liberación de la víctima, la captura de cuatro presuntos integrantes de la banda delictiva y el abatimiento de uno de los sospechosos. Además, las autoridades aseguraron armas de fuego y diversos teléfonos celulares que serán integrados a las investigaciones.

“Elementos de la Policía Municipal junto con personal de Antisecuestros realizaron un rescate y captura de cuatro personas; hubo un abatido y se rescataron diversos teléfonos y armas que son necesarias para la investigación”, informó el fiscal.

Las autoridades señalaron que la ubicación del inmueble donde mantenían cautivo al hombre fue posible gracias a labores de inteligencia, en coordinación con una empresa de telefonía, así como mediante entrevistas y trabajos de monitoreo realizados en la zona.

“Así se logró ubicar a estos sujetos y a la persona que tenían privada de su libertad, hasta que con inteligencia se logró la ubicación de donde estaba secuestrado junto con sus captores”, explicó Flores Saldívar.

Sobre los detenidos, se informó que al menos uno de ellos cuenta con antecedentes por el delito de secuestro en el estado de Tamaulipas, específicamente en el municipio de Reynosa.

El fiscal agregó que los delincuentes comenzaron a exigir el pago del rescate durante el periodo en que mantuvieron retenida a la víctima y destacó la coordinación entre la Policía Municipal y la Fiscalía Especializada en Antisecuestros para lograr su liberación.

Asimismo, precisó que el presunto delincuente abatido intentó arrollar con un vehículo a los agentes ministeriales durante el desarrollo del operativo, por lo que fue neutralizado por las fuerzas de seguridad.