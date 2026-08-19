Rescatan a hombre que subió a antena de 20 metros en Monterrey

Un hombre con un cuchillo subió a una antena en el Centro de Monterrey. Tras varios minutos de diálogo, aceptó bajar sin incidentes

Un hombre que presuntamente se encontraba bajo los efectos de alguna sustancia y que portaba un cuchillo movilizó a cuerpos de auxilio y policías, luego de subir por sus propios medios a una antena de telefonía de aproximadamente 20 metros de altura, en el Centro de Monterrey.

El reporte se recibió, en el cruce de Washington y Serafín Peña, donde se alertó sobre una persona que se encontraba en la parte alta de la estructura y aparentemente se negaba a descender.

Elementos de Protección Civil de Nuevo León acudieron al sitio y establecieron contacto con el hombre, quien vestía un short azul, no llevaba playera y utilizaba tenis blancos.

Durante la valoración y el diálogo inicial, los rescatistas detectaron que aparentemente se encontraba bajo los efectos de alguna sustancia estupefaciente. Además, observaron que portaba un arma blanca, por lo que se extremaron precauciones durante la intervención.

Aunque inicialmente manifestó que no necesitaba ayuda y que podía realizar el descenso por sus propios medios, los elementos mantuvieron el diálogo con él para convencerlo de bajar de la antena de manera segura.

Después de varios minutos de persuasión, el hombre finalmente accedió a descender por sus propios medios, maniobra que realizó sin que se registrara algún incidente.

Una vez que llegó a tierra firme, quedó bajo resguardo de elementos de la Policía de Monterrey, quienes tomaron el control de la situación y realizaron las acciones correspondientes.

El operativo concluyó alrededor de la 01:15 horas, con la participación de unidades de Protección Civil de Nuevo León, Protección Civil de Monterrey y la Policía de Monterrey.