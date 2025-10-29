Rescatan a hombre que pasó 14 horas atrapado en barranco 

Fue por medio de skid y tabla rígida, que se logró el rescate del hombre quien fue trasladado al hospital número 21 del IMSS

Un hombre resultó lesionado luego de caer dos metros al interior de un barranco ubicado en la calle Rio Bravo y Rio Papaloapan en el Puente Santa Cruz Dos Ríos en Guadalupe.

Cuerpos de emergencia arribaron al lugar informando que el hombre por nombre José Juan Eduardo de León de 43 años, llevaba más de 14 horas en el interior del barranco.

Fue por medio de skid y tabla rígida, que se logró el rescate del hombre quien fue trasladado al hospital número 21 del IMSS, presentando lesiones en extremidad inferior derecha con posible fractura de rótula.