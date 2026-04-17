Rescatan a hombre privado de la libertad en Monterrey

De una vivienda cercana salió un hombre semidesnudo solicitando auxilio a los elementos, mientras era perseguido por otro sujeto.

Un hombre de 28 años fue rescatado por elementos de la Policía de Monterrey luego de que presuntamente permanecía privado de la libertad dentro de una vivienda en la colonia Valle de Infonavit, al norponiente de la ciudad.

Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Segunda de los Altos y Primera de los Altos, donde dos hombres fueron detenidos señalados por su probable participación en el caso.

De acuerdo con el reporte, durante un operativo preventivo en la zona, los oficiales observaron a uno de los ahora detenidos intentando evadir la presencia policiaca, por lo que le realizaron una revisión y presuntamente le localizaron un arma corta fajada a la cintura.

En ese momento, de una vivienda cercana salió un hombre semidesnudo solicitando auxilio, mientras era perseguido por otro sujeto. La víctima manifestó a los uniformados que ambos individuos lo mantenían retenido contra su voluntad, además de haberlo golpeado en distintas partes del cuerpo.

Tras el señalamiento, los policías se aproximaron al inmueble de donde salió la víctima y encontraron la puerta abierta. En el interior observaron a simple vista otra arma corta colocada sobre una mesa, por lo que procedieron a resguardar la propiedad.

Los detenidos fueron identificados como Hugo Fernando B., de 37 años, y Luis Gerardo G., de 47 años, este último presuntamente investigado por otros delitos. Ambos quedaron a disposición del Ministerio Público, autoridad que definirá su situación jurídica.

Al filo de las 22:00 horas, elementos de la Fiscalía General de Justicia arribaron al domicilio para ejecutar un cateo como parte de las investigaciones relacionadas con el caso.

La vivienda permaneció bajo custodia mientras peritos y agentes ministeriales recababan indicios para integrar la carpeta correspondiente, se espera que en las próximas horas se den a conocer detalles del caso.