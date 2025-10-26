Rescatan a hombre lesionado tras caída en el Parque La Huasteca

Personal de Protección Civil Nuevo León se movilizó hasta el Parque Ecológico la Huasteca y rescató a una persona reportada como lesionada este sábado en el municipio de Santa Catarina.
De acuerdo con la corporación, se trata de un hombre que cayó 2 metros en la cresta Nido de los Aguiluchos y resultó en una probable luxación en la rodilla derecha.
Los cuerpos de auxilio le brindaron atención médica y procedieron a la inmovilización de la extremidad y el empaquetamiento del lesionado en una camilla tipo Sked
Finalmente descendieron con el sistema de cuerdas y realizaron dos rapeles de 35 metros aproximadamente y al término del descenso vertical continuaron por el sendero de la ruta.
La persona auxiliada fue abordada en ambulancia de Cruz Roja y trasladada al Hospital San Vicente para la valoración médica.