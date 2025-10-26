Rescatan a hombre lesionado tras caída en el Parque La Huasteca

Brigadistas de Protección Civil auxiliaron a un visitante con una posible luxación de rodilla tras caer dos metros en la zona Nido de los Aguiluchos.

Personal de Protección Civil Nuevo León se movilizó hasta el Parque Ecológico la Huasteca y rescató a una persona reportada como lesionada este sábado en el municipio de Santa Catarina.

De acuerdo con la corporación, se trata de un hombre que cayó 2 metros en la cresta Nido de los Aguiluchos y resultó en una probable luxación en la rodilla derecha.

Los cuerpos de auxilio le brindaron atención médica y procedieron a la inmovilización de la extremidad y el empaquetamiento del lesionado en una camilla tipo Sked

Finalmente descendieron con el sistema de cuerdas y realizaron dos rapeles de 35 metros aproximadamente y al término del descenso vertical continuaron por el sendero de la ruta.



La persona auxiliada fue abordada en ambulancia de Cruz Roja y trasladada al Hospital San Vicente para la valoración médica.