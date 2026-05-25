Rescatan a hombre lesionado tras caerse de cerro La Mota

Paramédicos realizaron una valoración médica al lesionado, quien presentaba una probable fractura en la extremidad inferior izquierda.

Un hombre de 56 años fue rescatado este domingo en el Cerro de La Mota, en el municipio de García, luego de sufrir una lesión mientras se encontraba en la zona montañosa.

Al arribar al sitio, los rescatistas trabajaron en coordinación con elementos de Protección Civil de García para realizar el ascenso por vía terrestre y evaluar las condiciones del terreno.

Tras revisar la ruta, se determinó que el acceso más seguro y rápido para evacuar al lesionado sería mediante el uso de una aeronave.

El personal especializado preparó el equipo necesario para efectuar las maniobras de rescate y movilizar al hombre desde el punto donde se encontraba hasta una ambulancia.

Paramédicos realizaron una valoración médica al lesionado, quien presentaba una probable fractura en la extremidad inferior izquierda, a la altura de la tibia y el peroné. Posteriormente, fue inmovilizado y trasladado a la Clínica Municipal de Monterrey para recibir atención médica.