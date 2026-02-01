Rescatan a hombre lesionado en La Cueva de la Virgen

Elementos de Protección Civil lograron poner fuera de riesgo al hombre, quien fue trasladado a un hospital para recibir atención médica

Elementos de Protección Civil lograron el rescate de un hombre lesionado al interior del Parque Ecológico La Huasteca, en el municipio de Santa Catarina, tras un operativo que requirió maniobras especializadas debido a las condiciones del lugar.

Incidente ocurrió en zona de difícil acceso

De acuerdo con la información proporcionada por la corporación, el incidente ocurrió en el paraje conocido como “La Cueva de la Virgen”, un punto de alta afluencia para visitantes de La Huasteca, pero también reconocido por la dificultad de su camino y el terreno irregular que presenta.

Rescate requirió protocolo especializado

Al arribar al sitio, los rescatistas implementaron un protocolo especializado de rescate, ya que el acceso a la zona donde se encontraba el lesionado representaba un alto grado de complejidad. El hombre, quien no ha sido identificado, permanecía en un punto de difícil alcance.

Traslado a hospital tras ser puesto fuera de riesgo

Luego de las labores, los elementos de Protección Civil lograron poner fuera de riesgo al hombre, quien fue trasladado a un hospital para recibir atención médica por las lesiones que presentaba.