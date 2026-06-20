Rescatan a hombre en el río La Silla; buscan a más extraviados

Tras ser extraído, el hombre informó a las autoridades que una de las personas que lo acompañaban había sido arrastrada por la corriente

Elementos de Protección Civil de Nuevo León mantienen un operativo de búsqueda en el municipio de Guadalupe, luego de que varias personas fueran reportadas en riesgo tras ser arrastradas por la corriente del río La Silla durante las intensas lluvias registradas este viernes.

El reporte inicial se recibió alrededor de las 16:53 horas en el cruce de la avenida Benito Juárez y 20 de noviembre, donde testigos alertaron sobre la presencia de un hombre atrapado en medio del cauce.

Al arribar al sitio, rescatistas estatales lograron poner a salvo a un masculino que se encontraba en el río. Tras ser extraído, el hombre informó a las autoridades que una de las personas que lo acompañaban había sido arrastrada por la corriente.

La persona desaparecida fue identificada como Alan Jhovany Sandoval, de 27 años y originario de Honduras, por lo que se desplegaron labores de búsqueda en distintos puntos del cauce.

De manera paralela, Protección Civil de Nuevo León movilizó unidades para atender el reporte de una mujer desaparecida en el municipio de Guadalupe, caso que también era atendido durante la contingencia provocada por las lluvias.

Hasta el cierre de este reporte, las autoridades continuaban con los recorridos de búsqueda y monitoreo en la zona, mientras exhortaban a la población a mantenerse alejada de ríos, arroyos y corrientes de agua debido al riesgo que representan las precipitaciones.