Rescatan a hombre de puente peatonal en García

El hombre presuntamente alteraba el orden en la vía pública antes de subir a la estructura, lo que generó un reporte a las autoridades

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Un hombre, identificado como Lalo, fue rescatado por cuerpos de emergencia luego de permanecer en la parte superior de un puente peatonal sobre la avenida Heberto Castillo, a la altura de la colonia Hacienda del Sol, en el municipio de García.

De acuerdo con testigos, el hombre presuntamente alteraba el orden en la vía pública antes de subir a la estructura, lo que generó un reporte al 911 y la movilización de elementos de la Policía Municipal y Protección Civil.

Al sitio también acudió el alcalde de García, Manuel Guerra, quien junto con las autoridades entabló un diálogo con Lalo para intentar tranquilizarlo y convencerlo de ponerse a salvo.

Durante las labores, el conductor de un camión de transporte de personal se colocó debajo del puente, mientras trabajadores de una mueblería instalaron capuchones sobre la carpeta asfáltica para amortiguar una posible caída.

Además, se solicitó el apoyo de una grúa de Servicios Públicos, utilizada para reparar el alumbrado, cuya canastilla permitió que dos trabajadores se acercaran al hombre, lo sujetaran y lo pusieran a salvo.

Una vez en una zona segura, Lalo recibió atención de paramédicos y posteriormente fue trasladado al Hospital Universitario para continuar con su valoración médica.

De manera preliminar, se informó que presuntamente se encontraba bajo los efectos de la droga conocida como cristal.

La movilización provocó afectaciones parciales en la circulación de la avenida Heberto Castillo, pero el tránsito se normalizó después de las maniobras de rescate.