Rescatan a hombre de cascadas de la Estanzuela

Elementos de Protección Civil de Nuevo León llevaron a cabo un operativo de rescate en las cascadas del Parque La Estanzuela, al sur de Monterrey.

A las 11:30 horas de este domingo, los rescatistas acudieron a la cascada El Cielo, tras recibir el reporte de un hombre lesionado.

El equipo especializado se movilizó al lugar vía aérea con el helicóptero de Protección Civil Nuevo León.

A su llegada, los rescatistas notificaron que era un hombre de 27 años de edad, quien presenta probable fractura en extremidad superior, así como múltiples abrasiones, siendo atendido por personal guarda parques.

Se realizaron maniobras por parte del personal de Protección Civil para bajarlo de la montaña.

El rescate fue efectuado con éxito y la persona fue traslada al Hospital de Zona #21 del IMSS para su valoración médica.