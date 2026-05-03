Rescatan a hombre caminando sobre la Carretera Nacional

Elementos de tránsito intervinieron tras detectar a un ciudadano en riesgo en vialidades del sur de Monterrey, logrando su resguardo y atención médica.

Elementos de la Dirección de Tránsito de Monterrey auxiliaron a un hombre de 43 años que fue localizado caminando sobre los carriles de la Carretera Nacional, situación que representaba un riesgo de atropello debido al flujo vehicular en la zona.

El reporte se registró durante recorridos de vigilancia en el sur de la ciudad, donde los oficiales detectaron al ciudadano en estado de desorientación, por lo que procedieron a intervenir para ponerlo a salvo.

¿Cómo fue localizado el hombre en la Carretera Nacional?

Los oficiales Jonathan Estrada Muñoz y Verónica Ramírez Mota observaron a la persona caminando sobre los carriles principales a la altura de la colonia Cañón de los Nogales, en el sentido de sur a norte.

Ante el riesgo inmediato, los elementos aseguraron al hombre y solicitaron el apoyo de personal de la Cruz Roja para una valoración médica en el sitio.

¿Qué condición médica presentaba la persona?

Tras la revisión, se determinó que el hombre, identificado posteriormente como Armando, presentaba un cuadro de pérdida de memoria, lo que explicaba su desorientación en la vía pública.

Durante la atención, rechazó ser trasladado a un hospital, aunque mostró signos de confusión respecto a su entorno y su identidad familiar.

¿Cómo logró regresar a su domicilio?

Momentos después de la valoración, el hombre comenzó a recuperar parcialmente la memoria y recordó su domicilio ubicado en la colonia Nogales de la Sierra, al sur de Monterrey.

Los agentes de tránsito lo trasladaron hasta su vivienda, donde ingresó por sus propios medios sin presentar mayores complicaciones.

¿Qué acciones forman parte de este operativo?

La intervención se enmarca dentro de la estrategia de seguridad Escudo, implementada en Monterrey para brindar apoyo y protección a personas en situación de riesgo en la vía pública.

Estas acciones incluyen recorridos preventivos y atención inmediata a reportes ciudadanos en distintos puntos de la ciudad.