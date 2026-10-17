Rescatan a hombre atrapado en corriente del río Santa Catarina

El hombre, identificado como Alvin, originario de Tabasco, señaló que se encontraba en el cauce del río admirando la vista y presuntamente se quedó dormido.

Un hombre de 45 años fue rescatado del río Santa Catarina, luego de quedar atrapado en la base de una columna del puente de Guadalupe debido a la fuerte corriente del agua.

El hecho se registró sobre la avenida Morones Prieto, en la incorporación de las avenidas Colón y Benito Juárez, cerca del centro de Guadalupe.

El hombre, identificado como Alvin, originario de Tabasco, señaló que se encontraba en el cauce del río admirando la vista y presuntamente se quedó dormido.

Al despertar, se percató de que estaba atrapado por la corriente y no podía salir por sus propios medios.

Una persona que viajaba en la Línea 1 del Metro observó al hombre en el interior del río y alertó a las autoridades.

Al sitio acudieron elementos de Protección Civil de Guadalupe y del Estado, Bomberos y policías municipales, quienes realizaron las maniobras necesarias para ponerlo a salvo.

Tras varios minutos de labores, Alvin fue rescatado y recibió atención médica en el lugar.

Aunque presentó una lesión en una de sus piernas, no requirió traslado a un hospital.