VIE 14 FEB
30°

Nuevo León

Rescatan a hombre atrapado en corriente del río Santa Catarina

Por: Humberto Salazar

16 Octubre 2026, 12:09

Compartir
WhatsApp

El hombre, identificado como Alvin, originario de Tabasco, señaló que se encontraba en el cauce del río admirando la vista y presuntamente se quedó dormido.

Rescatan a hombre atrapado en corriente del río Santa Catarina

Un hombre de 45 años fue rescatado del río Santa Catarina, luego de quedar atrapado en la base de una columna del puente de Guadalupe debido a la fuerte corriente del agua.

El hecho se registró sobre la avenida Morones Prieto, en la incorporación de las avenidas Colón y Benito Juárez, cerca del centro de Guadalupe.

El hombre, identificado como Alvin, originario de Tabasco, señaló que se encontraba en el cauce del río admirando la vista y presuntamente se quedó dormido. 

Al despertar, se percató de que estaba atrapado por la corriente y no podía salir por sus propios medios.

Una persona que viajaba en la Línea 1 del Metro observó al hombre en el interior del río y alertó a las autoridades.

Al sitio acudieron elementos de Protección Civil de Guadalupe y del Estado, Bomberos y policías municipales, quienes realizaron las maniobras necesarias para ponerlo a salvo.

Tras varios minutos de labores, Alvin fue rescatado y recibió atención médica en el lugar. 

Aunque presentó una lesión en una de sus piernas, no requirió traslado a un hospital.

INFO 7 UNA FOTO (2).jpg

Comentarios