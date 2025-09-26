Rescatan a hombre atrapado en arroyo de Juárez

Por: Diana Castorena 25 Septiembre 2025, 19:24

Protección Civil de Juárez rescató a un hombre atrapado por la fuerte corriente del arroyo de Santa Anna tras las lluvias en Bosques de la Silla.

Debido a las fuertes lluvias registradas esta tarde, elementos de Protección Civil de Juárez rescataron a un hombre que quedó atrapado entre la fuerte corriente del arroyo de Santa Anna, en la zona de Bosques de la Silla, Juárez. Esto ubicado en la zona de Bosques de la Silla, Juárez. Para su rescate fue necesario una gran cantidad de cuerpos de auxilio y utilizar una grúa la gran fuerza del agua, la cual impedía que saliera por sus propios medios. Tras el rescate, Protección Civil se aseguró de la integridad y salud del hombre, se desconoce si fue necesario trasladarlo a un hospital.