Rescatan a gato del puente de Revolución en Monterrey

Con el apoyo del monitoreo de las cámaras de seguridad del C4, elementos de Protección Civil de Monterrey rescataron a un gato que se encontraba sobre el muro de contención del puente de Revolución y Morones Prieto.

Los hechos se registraron a las 17:15 horas de este lunes en dicho cruce.

Los rescatistas acudieron de inmediato al lugar para buscar al gato y darle la ayuda necesaria.

Después de cerciorarse que se encontraba en dicho sitio, procedieron a rescatar al minino.

Posteriormente trasladaron al gatito al Centro de Salud y Bienestar Animal de Monterrey para ser valorizado por un médico, quien refirió que el felino presentaba desplazamiento de cadera.

Por tal situación el gatito se quedó en resguardo en dichas instalaciones para recibir la atención médica que requiere para su recuperación.

Estas acciones forman parte de la estrategia Escudo, que se implementa en esta administración en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Monterrey.