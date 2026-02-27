Rescatan a gato atrapado cuatro días en un árbol en Guadalupe

Según el reporte ciudadano, un gato doméstico permaneció atrapado durante cuatro días en la copa de un árbol, a una altura aproximada de cinco metros

Elementos de Protección Civil de Guadalupe realizaron un exitoso rescate animal tras recibir el reporte de un felino que se encontraba en una situación de riesgo desde hace varios días.

La movilización de los cuerpos de auxilio se dio en un domicilio en la calle Guerrero, en la colonia Valles de Guadalupe.

Según el reporte ciudadano, un gato doméstico permaneció atrapado durante cuatro días en la copa de un árbol, a una altura aproximada de 5 metros, sin poder descender por sus propios medios.

“Nuestro equipo llegó al lugar, evaluó la situación y realizó maniobras cuidadosas para asegurar un rescate seguro, evitando cualquier riesgo”, informó Protección Civil del municipio.

Al llegar al sitio, el equipo de rescatistas evaluó las condiciones del terreno y del ejemplar. Utilizando equipo especializado, el personal ejecutó maniobras cuidadosas para asegurar la integridad física del animal y evitar caídas o lesiones durante el descenso.

“El gato fue rescatado con éxito, regresando sano y salvo con su familia. Este tipo de intervenciones demuestra que ellos también nos necesitan”, agregaron los rescatistas.

LISTOS PARA CUIDAR A TODOS

Tras las labores de rescate, el gato fue entregado a su familia sano y salvo. La dependencia destacó que estas intervenciones son parte fundamental de su labor diaria, reafirmando que el profesionalismo de Protección Civil Guadalupe se extiende a todos los habitantes del municipio, "grandes y pequeños".

“Protección Civil Guadalupe siempre está lista para cuidar a todos los habitantes, grandes y pequeños, mostrando compromiso y profesionalismo en cada rescate”.

Las autoridades recordaron a la ciudadanía que, ante cualquier situación de riesgo que involucre a personas o animales, pueden solicitar apoyo inmediato a través de las líneas de emergencia.