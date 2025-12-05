Rescatan a gatito que quedó atrapado en un poste en Guadalupe

Protección Civil de Guadalupe realizó el rescate de un gatito blanco que se encontraba en una zona de riesgo, luego de que vecinos reportaran que el animal había trepado hasta un poste de madera ubicado cerca de un transformador.
Al llegar al sitio, los elementos confirmaron la presencia del felino y, con apoyo de Ingeniería Vial Municipal, realizaron maniobras controladas para bajarlo de manera segura. El rescate concluyó de forma exitosa.
Tras ponerlo a salvo, el gatito fue trasladado a una zona segura para su valoración médica. Protección Civil Guadalupe agradeció el reporte ciudadano que permitió actuar a tiempo.