Rescatan a gatito atrapado en un pino en Guadalupe

Un gatito que permaneció atrapado desde del domingo hasta la noche del lunes en lo alto de un pino fue rescatado sano y salvo por personal de Protección Civil de Guadalupe en la colonia Molinos del Rey, en el municipio de Guadalupe.

La dueña del felino pidió apoyo al ver que su mascota no podía descender por sus propios medios, luego de haber trepado un árbol de aproximadamente siete metros de altura, donde permaneció durante horas sin poder moverse.

Tras el reporte, rescatistas acudieron al punto y comenzaron maniobras cuidadosas para lograr su descenso, enfocándose en evitar cualquier riesgo que pudiera poner en peligro al animal.

Finalmente, lograron alcanzarlo y ponerlo a salvo. El gatito fue revisado en el lugar y entregado a su dueña sin que presentara lesión alguna.

Trascendió que tanto Protección Civil como Bomberos de Guadalupe colaboraron en la atención del caso, cuya rápida intervención permitió un final favorable para la mascota y su familia.