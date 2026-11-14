Rescatan a gatita tras más de 15 horas en lo alto de poste

Lo que comenzó como una persecución entre gatos terminó con Yuni, una gatita de apenas seis meses, atrapada a unos 10 metros de altura en la colonia Moderna

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Una pequeña gatita de apenas seis meses terminó viviendo una verdadera historia de terror en las alturas, luego de subir a un poste para escapar de otro gato que la perseguía.

El susto comenzó alrededor de las cinco de la tarde del miércoles, cuando un felino de color naranja persiguió a Yuni, ella buscando ponerse a salvo, trepó por un poste de aproximadamente 10 metros de altura, pero después ya no pudo bajar.

Su dueña, Olivia, quien vive justo en donde se encuentra el poste en el que se encontraba la gatita, esperaba que pudiera bajar, sin embargo, pasaron las horas y la gatita seguía en lo alto.

Transcurrieron más de 15 horas, la familia desesperada buscó a Protección Civil de Monterrey para que pudieran auxiliarla.

Fue Kevin Alexis, elemento del equipo de rescate, quien se encargó de subir por Yuni la mañana de este jueves. Con equipo de protección, traje de bombero y guantes para evitar el contacto con posibles riesgos eléctricos, comenzó la maniobra para llegar hasta la pequeña.

Ya en lo alto, Yuni se mostró acelerada y asustada ante la presencia del rescatista; sin embargo, el rescatista logró sujetarla y ponerla a salvo para iniciar el descenso.

Después de pasar toda una noche y parte de la mañana en las alturas, Yuni finalmente pudo regresar a los brazos de su dueña Olivia, que terminó con horas de preocupación y una historia que, afortunadamente, tuvo un final feliz.