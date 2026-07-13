VIE 14 FEB
30°

Nuevo León

Rescatan a familia de patos en planta de CFE en Guadalupe

Por: Vanessa Aguilar

12 Julio 2026, 22:01

Compartir
WhatsApp

Protección Civil rescató una familia de patos que ingresó a las instalaciones luego de que el personal del lugar solicitara apoyo para ponerlos a salvo

Rescatan a familia de patos en planta de CFE en Guadalupe

Elementos de Protección Civil de Guadalupe rescataron a una familia de patos que ingresó a las instalaciones de una planta de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), luego de que el personal del lugar solicitara apoyo para ponerlos a salvo.

“De manera inmediata, nuestro personal acudió al lugar, realizó el rescate de los patos de forma segura y posteriormente los trasladó a un sitio adecuado, donde pudieron ser liberados en un entorno seguro y acorde con su hábitat natural”, informó la corporación municipal.

WhatsApp Image 2026-07-12 at 9.29.44 PM.jpeg

Tras recibir el reporte, los rescatistas acudieron de inmediato al sitio y realizaron las maniobras necesarias para resguardar a las aves sin ponerlas en riesgo.

Una vez concluido el operativo, la familia de patos fue trasladada a un lugar adecuado, donde pudo ser liberada en un entorno seguro y acorde con su hábitat natural.

WhatsApp Image 2026-07-12 at 9.29.58 PM.jpeg

Protección Civil de Guadalupe señaló que este tipo de acciones forman parte de su labor permanente para proteger la vida, incluyendo la fauna silvestre que habita o transita por el municipio, e hizo un llamado a la ciudadanía a reportar este tipo de situaciones para garantizar el bienestar de los animales.

Comentarios